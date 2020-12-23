Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк был назван спортсменом года в Чехии, сообщает iSport.cz.

24-летний нападающий забросил 48 шайб в 70 матчах сезона НХЛ-2019/20 и разделил приз лучшего снайпера («Морис Ришар Трофи») с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Пастрняк стал четвертым хоккеистов с истории Чехословакии и Чехии, который получил столь престижную премию.

До него это были вратари Йозеф Миколаш (1961 год) и Доминик Гашек (1994, 1998), а также форвард Яромир Ягр (2005).