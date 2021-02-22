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Пастрняк сделал 10 хет-триков с сезона-2016/17. Больше только у Овечкина

16:00
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Форвард «Бостона» Давид Пастрняк забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (7:3), который прошел у озера Тахо.

Это его 10-й хет-трик со старта сезона-2016/17. За этот отрезок больше матчей с тремя и более голами провел только капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (12).

Кроме того, Пастрняк стал автором пятого хет-трика «Бостона» подряд. Это первый такой случай в истории клуба.

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