Пастрняк сделал 10 хет-триков с сезона-2016/17. Больше только у Овечкина

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (7:3), который прошел у озера Тахо.

Это его 10-й хет-трик со старта сезона-2016/17. За этот отрезок больше матчей с тремя и более голами провел только капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (12).

Кроме того, Пастрняк стал автором пятого хет-трика «Бостона» подряд. Это первый такой случай в истории клуба.