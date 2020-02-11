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Пастрняк считает, что ему по силам забить 50 голов за сезон

07:55
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Форвард «Бостона» Давид Пастрняк заявил, что ему по силам забить 50 голов за сезон. Продолжительное время он возглавлял снайперскую гонку с большим отрывом, но опустился на третье место. На его счету 38 шайб.

— Понятно, что было бы здорово забить столько, — приводит слова Пастрянка российская версия официального сайта лиги. -Думаю, что мне это по силам. Я работаю для этого, продолжаю улучшать бросок, главное — не перенастроиться. Нужно просто помогать команде, а я лучше всего это делаю, продолжая забивать.

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