Пастрняк считает, что ему по силам забить 50 голов за сезон

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк заявил, что ему по силам забить 50 голов за сезон. Продолжительное время он возглавлял снайперскую гонку с большим отрывом, но опустился на третье место. На его счету 38 шайб.

— Понятно, что было бы здорово забить столько, — приводит слова Пастрянка российская версия официального сайта лиги. -Думаю, что мне это по силам. Я работаю для этого, продолжаю улучшать бросок, главное — не перенастроиться. Нужно просто помогать команде, а я лучше всего это делаю, продолжая забивать.