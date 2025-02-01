Пастрняк признан первой звездой месяца в НХЛ, вратарь «Вашингтона» Томпсон — вторая звезда

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк признан первой звездой января в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

В прошлом месяце форвард набрал 24 (11+13) очков в 14 матчах.

Второй звездой месяца стал голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон. Вратарь одержал 8 побед в 9 матчах января, отразив 94,7 процента бросков и дважды отыграв на ноль.

Третья звезда месяца — защитник «Коламбуса» Зак Веренски, который набрал 17 (6+11) очков в 14 играх.