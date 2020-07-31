Пастрняк признался, что чувствовал себя не идеально во время игры с «Коламбусом»

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк рассказал о своем самочувствии во время контрольного матча с «Коламбусом» (1:4).

«Я знал, что буду чувствовать себя не великолепно, но в конце все было не так плохо, — цитирует Пастрняка официальный сайт НХЛ. — Если честно, я бы лучше еще больше поиграл, вошел в ритм. Чем раньше, тем лучше. Но я счастлив, что сыграл».

Чешский хоккеист ранее пропустил тренировочный лагерь. Он забросил единственную шайбу своей команды в этой игре.