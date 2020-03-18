Пастрняк предложил болельщикам встретиться в онлайн-игре

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк предложил подписчикам сыграть в онлайн-игру. У себя в сториз Instagram он пригласил на матч любителей популярной игры Fortnite.

В НХЛ объявлен перерыв из-за эпидемии коронавируса. Хоккеистам рекомендовано не выходить без надобности из дома.

По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров было отменено или перенесено.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется