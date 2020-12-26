Пастрняк подарил машину медсестре из госпиталя, где лечат больных COVID-19

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк подарил медсестре из ковидного госпиталя автомобиль, который он получил за звание самого ценного игрока Матча звезд НХЛ-2020, сообщает The Boston Globe.

Кэйтлин Хэгстрем работает в реанимационном отделении больницы, куда поступают больные коронавирусом. Она в одиночку воспитывает четырехлетнего сына Шона.

Шон получил в подарок от «Мишек» свитер Пастрняка, новые хоккейные коньки и хоккейную форму.