Пастрняк подарил машину медсестре из госпиталя, где лечат больных COVID-19
Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк подарил медсестре из ковидного госпиталя автомобиль, который он получил за звание самого ценного игрока Матча звезд НХЛ-2020, сообщает The Boston Globe.
Кэйтлин Хэгстрем работает в реанимационном отделении больницы, куда поступают больные коронавирусом. Она в одиночку воспитывает четырехлетнего сына Шона.
Шон получил в подарок от «Мишек» свитер Пастрняка, новые хоккейные коньки и хоккейную форму.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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