Пастрняк — первый после Горди Хоу, кто оформил два хет-трика в матчах с «Монреалем» за один сезон
07:49
Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:1). Ранее в этом сезоне он уже забрасывал три шайбы в ворота «Канадиенс» в одной встрече.
Таким образом, чех стал первым игроком с сезона-1951/52, кто дважды за регулярный чемпионат оформил хет-трик в играх против «Монреаля». 68 лет назад такое сделал Горди Хоу, выступавший за «Детройт».
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