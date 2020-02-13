Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:1). Ранее в этом сезоне он уже забрасывал три шайбы в ворота «Канадиенс» в одной встрече.

Таким образом, чех стал первым игроком с сезона-1951/52, кто дважды за регулярный чемпионат оформил хет-трик в играх против «Монреаля». 68 лет назад такое сделал Горди Хоу, выступавший за «Детройт».