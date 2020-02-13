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Пастрняк — первый после Горди Хоу, кто оформил два хет-трика в матчах с «Монреалем» за один сезон

07:49
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Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:1). Ранее в этом сезоне он уже забрасывал три шайбы в ворота «Канадиенс» в одной встрече.

Таким образом, чех стал первым игроком с сезона-1951/52, кто дважды за регулярный чемпионат оформил хет-трик в играх против «Монреаля». 68 лет назад такое сделал Горди Хоу, выступавший за «Детройт».

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