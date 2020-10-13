Пастрняк, Маршан и Макэвой перенесли операции

Сразу несколько игроков «Бостона» перенесли операции. Нападающему Давиду Пастрняку потребовалась операция на бедре. Процедура прошла 16 сентября, хоккеисту потребуется пять месяцев на восстановление, сообщает Sportsnet.

Форвард Брэд Маршан 14 сентября перенес операцию по удалению грыжи. У него на восстановление уйдет четыре месяца.

Защитнику Чарли Макэвою потребовалось небольшое хирургическое вмешательство из-за проблем с коленом. Он должен успеть восстановиться к открытию тренировочного лагеря.