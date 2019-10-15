Стала известна тройка лучших хоккеистов по итогам очередного игрового дня в НХЛ.

Первой звездой назван форвард «Бостона» Давид Пастрняк, который забил 4 шайбы в матче с «Анахаймом» (4:2).

Второй звездой стал нападающий «Флориды» Брет Конолли, который оформил дубль в игре с «Нью-Джерси» (6:4).

Третьей звездой признан вратарь «Миннесоты» Алекс Стэлок. Он отразил 26 бросков и оформил шат-аут в матче с «Оттавой» (2:0).

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