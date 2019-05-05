НХЛ определилась с тремя лучшими хоккеистами по итогам игрового дня во втором раунде Кубка Стэнли, информирует официальный сайт лиги.

Первой звездой признан форвард "Бостона" Давид Пастрняк, оформивший дубль в победном матче против "Коламбуса" (4:3).

Второй звездой стал нападающий "Сан-Хосе" Томаш Хертл. Чешский хоккеист забросил две шайбы и принес победу команде в матче с "Колорадо" (2:1).

Третьей звездой назван форвард "Бостона" Брэд Маршан. На счету 30-летнего канадца гол и две результативные передачи в матче против "Коламбуса"​ (4:3).

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