Пашин забил дебютную шайбу за фарм-клуб «Каролины»

«Чикаго Вулвс» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Рокфорду» со счетом 3:5.

В составе проигравшей команды форвард Александр Пашин отметился дебютной шайбой в лиге.

Пашин был задрафтован «Каролиной» в 2020 году. В текущем сезоне на счету 20-летнего россиянина 5 матчей, в которых он набрал 2 (1+1) очка.