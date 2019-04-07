Пары плей-офф НХЛ: "Тампа" - "Коламбус", "Вашингтон" - "Каролина"

Стали известны все пары плей-офф НХЛ в Восточной конференции. "Питтсубрг" во встрече с "Рейнджерс" смог набрать 1 очко и сохранить за собой третью позицию в Столичном дивизионе. Команда Евгения Малкина встретится с "Айлендерс".

"Каролина" обыграла "Филадельфию" (4:3) и смогла в борьбе за уайлд-кард не пропустить вперед "Коламбус". "Харрикейнз" сыграют с "Вашингтоном", а "Блю Джэкетс" ждет встреча с "Тампой".

Плей-офф НХЛ

Восточная конференция

Первый раунд

"Тампа-Бэй" - "Коламбус"

"Бостон" - "Торонто"

"Вашингтон" - "Каролина"

"Айлендерс" - "Питтсбург"

Второй раунд

"Тампа-Бэй"/"Коламбус" - "Бостон"/"Торонто"

"Вашингтон"/"Каролина" - "Айлендерс"/"Питтсбург"