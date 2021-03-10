Партнеры с радостью встретили возвращение Панарина в «Рейнджерс»

Партнеры по «Рейнджерс» с радостью встретили возвращение нападающего Артемия Панарина к тренировкам.

What's up, everybody, how's your Wednesday going pic.twitter.com/sd0o8KZoQe — New York Rangers (@NYRangers) March 10, 2021

Журналист Винс Меркольяно написал в Twitter, что пока неизвестно, когда россиянин выйдет на лед в официальном матче. Тренерский штаб «Рейнджерс» хочет оценить прежде форму хоккеиста.

20 февраля бывший главный тренер подмосковного «Витязя» Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» сообщил, что Панарин, будучи игроком «Витязя», в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. НХЛ поддержала россиянина, клуб и агент игрока отвергли обвинения в его адрес.

Панарин из-за сложившейся ситуации 22 февраля был выведен из состава и пропустил восемь встреч.

В этом сезоне 29-летний Панарин провел 14 матчей и набрал 18 (5+13) очков.

Ближайший матч «Рейнджерс» сыграет 12 марта с «Бостоном».