Партнеры настраивают Свечникова на игру. В этом сезоне это явно работает

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников в нынешнем сезоне набрал 31 (12+19) очко в 29 матчах регулярного чемпионата. Он является самым результативным игроком «Ураганов» в нынешнем сезоне.

В интернете появилось видео, как россиянина настраивают на игру партнеры по команде. В частности, форвард Джордан Мартинук.

WAKE UP, WAKE UP, WAKE UP.



Jordan Martinook (@Martyman17) is your morning life coach. ? pic.twitter.com/2BpNS8YqcM — NHL (@NHL) December 6, 2019

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