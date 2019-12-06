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Партнеры настраивают Свечникова на игру. В этом сезоне это явно работает

15:41
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Нападающий «Каролины» Андрей Свечников в нынешнем сезоне набрал 31 (12+19) очко в 29 матчах регулярного чемпионата. Он является самым результативным игроком «Ураганов» в нынешнем сезоне.

В интернете появилось видео, как россиянина настраивают на игру партнеры по команде. В частности, форвард Джордан Мартинук.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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