Партнер Овечкина Строум рассказал, каково это — играть с Александром в одном звене

Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился деталями игры с Александром Овечкиным и сравнил свое взаимодействие с тем, как капитан играл ранее с другими центрфорвардами — Никласом Бэкстремом и Евгением Кузнецовым.

— Вы можете назвать ваше взаимопонимание на площадке с Овечкиным уже таким же, какое у него было с Никласом Бэкстремом и Евгением Кузнецовым?

— Думаю, оно немножко другое. С Кузи они очень много общались по-русски, что создавало несомненный комфорт. С Бэки они провели вместе очень много лет, и это позволяло им понимать друг друга с полувзгляда. Тем не менее чувствую, что мы с ним тоже ощущаем комфорт от игры друг с другом.

Он знает, где хочет видеть своего центра, и хорош в объяснении ему того, куда надо идти. Еще для него очень важно, чтобы передачи идеально стелились по льду. Иногда я давал ему пасы, при которых шайба чуть-чуть подскакивала, но он дал понять, насколько ему важна, я бы сказал, гладкость паса.

— Много ли по ходу матчей словесной коммуникации между вами с Овечкиным?

— Да. Он очень, очень звучный во время игры. Алекс очень много просматривает айпад с прошедшими сменами и затем громко проговаривает, что, на его взгляд, необходимо сделать. Как я уже сказал, он очень умен и в ста процентах случаев понимает, куда идти. В результате этих диалогов и ты знаешь, и он знает, что и в какое время надо предпринимать. В общем, всякий раз, когда он что-то говорит на скамейке, это надо слушать. И также я вижу, что, когда я что-то говорю, он тоже не погружен в свои мысли и слушает. Это работает в обе стороны.

27-летний Строум выступает за столичную команду с 2022 года. В нынешнем сезоне на счету канадского хоккеиста 59 (18+41) очков в 60 матчах.

39-летний Овечкин набрал 48 (31+17) очков за 44 матча в текущем сезоне. Россиянину осталось забросить 11 шайб, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.