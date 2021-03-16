Партнер Овечкина стал третьей звездой дня в НХЛ
12:03
НХЛ на официальном сайте 16 марта назвала лучших игроков дня в лиге.
Первой звездой дня стал форвард «Нэшвилла» Калле Йернкрук, который набрал четыре (3+1) очка в матче с «Тампой» (4:1).
Второй звездой дня признан форвард «Филадельфии» Якуб Ворачек, в активе которого три (1+2) очка в игре с «Рейнджерс» (5:4), включая победную шайбу в овертайме.
Третьим стал вратарь «Вашингтона» Витек Ванечек, не пропустивший в игре с «Баффало» (6:0). В активе чешского кипера 23 отраженных броска.
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