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Партнер Овечкина пренебрежительно отозвался о женщинах и одноклубниках. «Вашингтон» выставил его на драфт отказов

18:16
Брендан Лейпсик. Фото The Athletic
Брендан Лейпсик. Фото The Athletic
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Нападающий «Вашингтона» Брендан Лейпсик оказался в центре скандала. В частной переписке он позволил себе несколько резких высказываний о внешности некоторых женщин, а также критически отозвался об одноклубниках Гарнете Хэтуэе и Ники Дауде. Форвард назвал их неудачниками. Кроме того, он раскритиковал «Ванкувер», назвав его худшей командой в мире.

Скриншоты из группового чата попали в сеть, НХЛ осудила его заявления.

«Вашингтон» также отреагировал на ситуацию: клуб заявил о намерении расторгнуть с ним контракт и выставил Лейпсика на драфт отказов.

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