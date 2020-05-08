Партнер Овечкина пренебрежительно отозвался о женщинах и одноклубниках. «Вашингтон» выставил его на драфт отказов

Нападающий «Вашингтона» Брендан Лейпсик оказался в центре скандала. В частной переписке он позволил себе несколько резких высказываний о внешности некоторых женщин, а также критически отозвался об одноклубниках Гарнете Хэтуэе и Ники Дауде. Форвард назвал их неудачниками. Кроме того, он раскритиковал «Ванкувер», назвав его худшей командой в мире.

Скриншоты из группового чата попали в сеть, НХЛ осудила его заявления.

«Вашингтон» также отреагировал на ситуацию: клуб заявил о намерении расторгнуть с ним контракт и выставил Лейпсика на драфт отказов.