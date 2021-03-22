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Партнер Ничушкина по «Колорадо» считает россиянина особенным хоккеистом

13:20
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Нападающий «Колорадо» Брэндон Саад 22 марта в интервью официальному сайту НХЛ 22 марта высказался об одноклубнике Валерии Ничушкине.

«Если посмотреть, как он использует свою скорость в нейтральной зоне и пользуется габаритами у чужих ворот, у меня возникла мысль, что он — особенный хоккеист. Сейчас за ним одно удовольствие наблюдать», — считает Саад.

В нынешнем сезоне НХЛ 26-летний россиянин провел 29 матчей, в которых набрал 11 (5+6) очков.

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