Партнер Кузнецова по «Вашингтону» поддержал дисквалифицированного за кокаин россиянина

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон выразил поддержку одноклубнику Евгению Кузнецову. 27-летний россиянин был дисквалифицирован ИИХФ на 4 года, в его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина.

— Команда будет поддерживать его до конца, — заявил Уилсон в интервью Sportsnet. — Будем надеяться, что он пройдет через это. Всегда неприятно читать подобные новости в СМИ, но я уверен, что эта ситуация его многому научит.

Евгений вырастет и как человек, и как игрок. Я знаю, что он всегда горд выступать за сборную России, но убежден, что он выдержит это испытание.

Не та дорожка. Кузнецов пойман на кокаине //

НХЛ не накажет Кузнецова за кокаин. А за ложь?