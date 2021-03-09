Партнер Капризова признан первой звездой дня в НХЛ

НХЛ на официальном сайте 9 марта опубликовала список лучших игроков дня в лиге.

Первой звездой дня признан вратарь «Миннесоты» Каапо Кяхкенен, оформивший «сухарь» в матче против «Вегаса» (2:0).

Второй звездой дня признан шведский форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе за хет-трик в ворота «Анахайма» (5:6 в овертайме).

Третья звезда дня — форвард «Сан-Хосе» Эвендер Кейн, шайба которого принесла «акулам» победу над «Сент-Луисом» в овертайме (3:2).