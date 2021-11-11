Партнер Капризова по «Миннесоте» забил необычный гол. Видео
07:44
Нападающий «Миннесоты» Кевин Фиала в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» забил примечательный гол.
25-летний швейцарский форвард отправил шайбу в ворота, бросив слету в девятку обратной стороной клюшки.
В этом сезоне Фиала провел 12 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очка.
What a ridiculous goal https://t.co/DhwOB9EHfB— Cole Hurlbert (@TheColeHurlbert) November 11, 2021
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю