Партнер Капризова по «Миннесоте» забил необычный гол. Видео

Нападающий «Миннесоты» Кевин Фиала в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» забил примечательный гол.

25-летний швейцарский форвард отправил шайбу в ворота, бросив слету в девятку обратной стороной клюшки.

В этом сезоне Фиала провел 12 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очка.