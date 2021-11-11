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Партнер Капризова по «Миннесоте» забил необычный гол. Видео

07:44
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Нападающий «Миннесоты» Кевин Фиала в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» забил примечательный гол.

25-летний швейцарский форвард отправил шайбу в ворота, бросив слету в девятку обратной стороной клюшки.

В этом сезоне Фиала провел 12 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очка.

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Роман Шишов все материалы автора
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