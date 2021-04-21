Партнер Капризова по «Миннесоте» Фолиньо: «Кирилл довольно неплох, не правда ли»?

Нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо 20 апреля в интервью официальному сайту НХЛ поделился мнением о партнере по команде Кирилле Капризове.

«Он довольно неплох, не правда ли? Я часто оглядываюсь назад, вспоминая, как для него здесь все начиналось, как он только приехал в Миннесоту, насколько здорово вписался в наш коллектив. И для него, и для команды все пока складывается просто отлично. Видно, что он и сам продолжает расти в своем понимании здешнего хоккея. Атакующая игра всегда при нем, но он серьезно удивил нас всех тем, как борется за шайбу, выигрывает единоборства, поднимает соперникам клюшки и вообще тем, какой он сильный», — считает Фолиньо.

23-летний россиянин набрал 37 (18+19) очков в дебютном сезоне в НХЛ.