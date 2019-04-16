"Парни добровольно вступили в бой. Это часть хоккея". Тренер "Вашингтона" - о драке Овечкина со Свечниковым

Главный тренер "Вашингтона" Тодд Рирден заявил, что нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин и форвард "Каролины" Андрей Свечников добровольно вступили в драку во время третьего матча 1/8 финала Восточной конференции НХЛ (0:5).

- Я всегда старался не говорить в негативном тоне об игроках другой команды, - приводит слова Рирден в своем Твиттере журналист Изабель Хурдушян. - Это всегда было моим тренерским правилом. Я не кричу на игроков другой команды со скамейки запасных. Так я работаю.

Я видел, как два хоккеиста добровольно вступили в драку. Это часть хоккея. Один игрок выиграл бой, а другой его проиграл.

Счет в серии составляет 2-1 в пользу "Вашингтона". Следующий матч пройдет в пятницу, 19 апреля.

Кто виноват в драке Овечкина и Свечникова? Настоящий подстрекатель остался в тени