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Паризе будет помогать в адаптации Капризову

16:35
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Нападающий «Миннесоты» Зак Паризе заверил, что команда поможет поскорее адаптироваться в Северной Америке нападающему Кириллу Капризову.

«Мы будем помогать ему. Если хоккеист чувствует себя комфортно, то может проявить свои лучшие качества на льду. А его сильные качества мы уже увидели. Он точно поможет нашей команде», — приводит слова Паризе The Athletic.

Отметим, что пока тренерский штаб «Уайлд» наигрывает молодого россиянина именно в одной тройке с опытным американцем.

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