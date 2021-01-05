Паризе будет помогать в адаптации Капризову

Нападающий «Миннесоты» Зак Паризе заверил, что команда поможет поскорее адаптироваться в Северной Америке нападающему Кириллу Капризову.

«Мы будем помогать ему. Если хоккеист чувствует себя комфортно, то может проявить свои лучшие качества на льду. А его сильные качества мы уже увидели. Он точно поможет нашей команде», — приводит слова Паризе The Athletic.

Отметим, что пока тренерский штаб «Уайлд» наигрывает молодого россиянина именно в одной тройке с опытным американцем.