«Пари с Сергачевым». Звезда НХЛ поможет обустроить стадион в красноярском интернате

Звездный защитник клуба НХЛ «Юта» Михаил Сергачев поможет обустроить стадион в психоневрологическом интернате «Солнечный мир» в Красноярске. Работы будут профинансированы проектом «Пари с Сергачевым», который российский хоккеист запустил в октябре 2024 года совместно с благотворительным фондом «Пари и побеждай».

Местные активисты оставили заявку на сайте проекта. Преображенный стадион станет местом для спортивных занятий и активного отдыха детей с ментальными нарушениями. На данный момент на стадионе уже установлено ограждение, что помогает ограничить игровую зону и обеспечивает безопасность, однако мячи часто улетают за деревянный забор, что создает неудобства и отвлекает от игры. Предстоит решить и проблемы с покрытием: во время игры могут вылетать куски газона, также у детей в траве порой заплетаются ноги, что может привести к травмам.

После решения этих вопросов подопечные «Солнечного мира» смогут тренироваться без преград в комфортных и безопасных условиях.

«Наша цель — создать комфортные и безопасные условия для занятий спортом. Мы продолжаем работать над улучшением стадиона, чтобы дети могли наслаждаться активными играми без лишних преград», — заявила Алена Думлер, председатель РО ООО «ВФСЛИН» в Красноярском крае.

Проект «Пари с Сергачевым» действует в течение сезона НХЛ-2024/25. Каждое результативное действие хоккеиста оценивается в 98 000 рублей. Ежемесячно команда благотворительного фонда «Пари и побеждай» вместе с Михаилом Сергачевым выбирает один спортивный объект для оказания помощи.

В январе Сергачев отметился голом и тремя голевыми передачами, что позволило пополнить копилку на 392 000 рублей. С учетом того, что Михаил не играл из-за травмы с 19 по 27 января, фонд «Пари и побеждай» компенсировал пропущенные дни, начислив еще 98 000 рублей. Таким образом, общий сбор составил 490 000 рублей. Средства будут направлены на восстановление школьного зала в Лихославле Тверской области.

Ранее при помощи команды проекта «Пари с Сергачевым» были определены и другие инфраструктурные объекты для модернизации. Восстановительные работы пройдут на спортивных объектах в селе Наровчат Пензенской области, на спортивной площадке при школе-интернате «Эверест» для детей и подростков с ДЦП в Екатеринбурге, а также на баскетбольной площадке в парке «Солнечная поляна» в Нижнекамске — родном городе Михаила.