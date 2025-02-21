«Пари с Сергачевым». Звезда НХЛ поможет обустроить стадион в красноярском интернате
Звездный защитник клуба НХЛ «Юта» Михаил Сергачев поможет обустроить стадион в психоневрологическом интернате «Солнечный мир» в Красноярске. Работы будут профинансированы проектом «Пари с Сергачевым», который российский хоккеист запустил в октябре 2024 года совместно с благотворительным фондом «Пари и побеждай».
Местные активисты оставили заявку на сайте проекта. Преображенный стадион станет местом для спортивных занятий и активного отдыха детей с ментальными нарушениями. На данный момент на стадионе уже установлено ограждение, что помогает ограничить игровую зону и обеспечивает безопасность, однако мячи часто улетают за деревянный забор, что создает неудобства и отвлекает от игры. Предстоит решить и проблемы с покрытием: во время игры могут вылетать куски газона, также у детей в траве порой заплетаются ноги, что может привести к травмам.
После решения этих вопросов подопечные «Солнечного мира» смогут тренироваться без преград в комфортных и безопасных условиях.
«Наша цель — создать комфортные и безопасные условия для занятий спортом. Мы продолжаем работать над улучшением стадиона, чтобы дети могли наслаждаться активными играми без лишних преград», — заявила Алена Думлер, председатель РО ООО «ВФСЛИН» в Красноярском крае.
Проект «Пари с Сергачевым» действует в течение сезона НХЛ-2024/25. Каждое результативное действие хоккеиста оценивается в 98 000 рублей. Ежемесячно команда благотворительного фонда «Пари и побеждай» вместе с Михаилом Сергачевым выбирает один спортивный объект для оказания помощи.
В январе Сергачев отметился голом и тремя голевыми передачами, что позволило пополнить копилку на 392 000 рублей. С учетом того, что Михаил не играл из-за травмы с 19 по 27 января, фонд «Пари и побеждай» компенсировал пропущенные дни, начислив еще 98 000 рублей. Таким образом, общий сбор составил 490 000 рублей. Средства будут направлены на восстановление школьного зала в Лихославле Тверской области.
Ранее при помощи команды проекта «Пари с Сергачевым» были определены и другие инфраструктурные объекты для модернизации. Восстановительные работы пройдут на спортивных объектах в селе Наровчат Пензенской области, на спортивной площадке при школе-интернате «Эверест» для детей и подростков с ДЦП в Екатеринбурге, а также на баскетбольной площадке в парке «Солнечная поляна» в Нижнекамске — родном городе Михаила.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|4 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|15.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|0 : 3