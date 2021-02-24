Панин о словах Назарова про инцидент с Панариным: «Сильно удивились непонятному взрыву из прошлого»
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал о реакции команды на слова тренера Андрея Назарова про причастность Артемия Панарина к избиению девушки в 2011 году после матча в Латвии.
«Сильно удивились непонятному взрыву из прошлого. Мы сидели и раскручивали ситуацию, тут по-разному можно. Пообсуждали вместе», — приводит «ГорОбзор» слова Панина.
22 февраля бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров обвинил нападающего «Рейнджерс» в нападении на девушку 10 лет назад после матча в Риге против местного «Динамо». По словам тренера, в 2011 году, после поражения от рижского «Динамо» (0:2), игроки «Витязя», среди которых был Панарин и легионеры подмосковного клуба, отправились в бар, где Артемий ударил девушку.
Бывшие игроки «Витязя» Кип Бреннан и Джон Мирасти заявили, что сомневаются в виновности Панарина.
Дополнительная информация:
https://gorobzor.ru/novosti-sporta/hokkey/52655-panin-o-slovah-nazarova-pro-panarina-silno-udivilis-neponyatnomu-vzryvu-iz-proshlogo
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