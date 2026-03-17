Панарина встретили овациями на домашней арене «Рейнджерс»

Российского нападающего «Лос-Анджелеса» приветствовали овациями на домашней арене «Рейнджерс» «Мэдисон-сквер-гарден» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ 17 марта.

Многие из болельщиков аплодировали 34-летнему россиянину стоя.

Панарин играл за «Рейнджерс» с 2019 года. В начале февраля 2026 года он перешел в «Лос-Анджелес» в результате обмена.

Россиянин набрал 607 (205+402) очков за 482 матча регулярных чемпионатов в составе «Рейнджерс». Это девятый результат в истории. Он становился лучшим бомбардиром команды в каждом из шести полных сезонов, а в неполном — перед обменом — лидировал с 57 очками в 52 играх.

В сезоне-2025/26 в 63 матчах он набрал 70 (22+48) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

17 марта, 02:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк) Рейнджерс Лос-Анджелес

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