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Сегодня, 10:40

Панарина признан первой звездой дня в НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Панарин забросил четыре шайбы в матче с «Каролиной» (6:2) и оформил первый в карьере покер. Также в этой игре на счету хоккеиста голевая передача.

Второй звездой стал форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе. Он оформил покер в матче с «Питтсбургом» (6:0).

Замкнул тройку нападающий «Тампы-Бэй» Энтони Сирелли, забросивший две шайбы и отдавший передачу в игре против «Далласа» (3:1).

Артемий Панарин и&nbsp;Джимми Веси празднуют заброшенную шайбу. Панарин! Панарин! Панарин! Панарин! Первый покер русской суперзвезды в НХЛ

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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