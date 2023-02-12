Панарина признан первой звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Панарин забросил четыре шайбы в матче с «Каролиной» (6:2) и оформил первый в карьере покер. Также в этой игре на счету хоккеиста голевая передача.

Второй звездой стал форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе. Он оформил покер в матче с «Питтсбургом» (6:0).

Замкнул тройку нападающий «Тампы-Бэй» Энтони Сирелли, забросивший две шайбы и отдавший передачу в игре против «Далласа» (3:1).