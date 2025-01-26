Панарина и Шестеркина включили в символическую сборную «Рейнджерс» за 25 лет

Российские хоккеисты «Рейнджерс» Артемий Панарин и Игорь Шестеркин вошли в символическую сборную команды за последние 25 лет, сообщает пресс-служба НХЛ.

33-летний Панарин попал в первую символическую команду. Вместе с ним туда включены голкипер Хенрик Лундквист, защитники Адам Фокс и Райан Макдона, а также форварды Крис Крайдер и Мика Зибанежад. Россиянин выступает за команду с 2019 года.

29-летний Шестеркин вошел во вторую команду, где оказались защитники Дэн Жирарди и Марк Стаал, нападающие Матс Цуккарелло, Дерек Степан и Яромир Ягр. Голкипер также присоединился к «Рейнджерс» в 2019 году.

В текущем сезоне в активе Панарина 50 (20+30) очков в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Шестеркин провел 34 матча, отражая в среднем 91,35 процента бросков по своим воротам.