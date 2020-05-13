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Панарин женится? Алиса Знарок показала кольцо на безымянном пальце

09:03
Алиса Знарок и Артемий Панарин. Фото Instagram, "СЭ"
Алиса Знарок и Артемий Панарин. Фото Instagram, "СЭ"
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Алиса Знарок, подруга форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина, опубликовала новое фото в сториз своего Instagram. У нее кольцо на безымянном пальце. Сообщения о том, что они встречаются, появились летом 2016 года, сразу после чемпионата мира в Москве.

Панарин подписал контракт с «Рейнджерс» перед сезоном-2019/20. На его счету 95 (32+63) очков в 69 матчах при показателе полезности «+36».

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