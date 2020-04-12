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Панарин заявил руководству «Рейнджерс», что его слова о пропуске сезона были шуткой

10:42
Артемий Панарин. Фото nhl.com
Артемий Панарин. Фото nhl.com
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сообщил руководству клуба, что его слова по поводу пропуска сезона в связи с сокращением зарплат были шуткой.

— Конечно, я шутил. Я просто посмеялся, — цитирует хоккеиста New York Post.

— Сейчас мы с лигой обсуждаем условия сокращения зарплаты. Если нам урежут от 40 до 60 процентов, я лучше пропущу следующий год, — пошутил Панарин в прямом эфире Instagram с Александром Кержаковым.

Ранее стало известно, что игроки и тренеры «Рейнджерс» согласились на отсрочку зарплаты до июля.

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