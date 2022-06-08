Панарин о двух поражениях от «Тампы»: «Нам нельзя расстраиваться, это точно не поможет»

Панарин заявил, что «Рейнджерс» не нужно расстраиваться из-за двух поражений подряд в серии с «Тампой»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал поражение от «Тампы» (1:4) в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли.

Команда из Нью-Йорка проиграла «Лайтнинг» во второй раз подряд.

«Это непросто, но нам нельзя расстраиваться. Это точно не поможет нам. Нужно сохранять позитив. Бывало и хуже. Надеюсь, дома в пятом матче мы справимся лучше. Будет приятно вновь увидеть наших болельщиков. Мы постараемся добиться чего-то большего», — приводит официальный сайт НХЛ слова Панарина.

Счет в серии «Рейнджерс» — «Тампа» — 2-2. Пятый матч пройдет 10 июня в Нью-Йорке, начало — в 03.00 (мск).