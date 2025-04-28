Панарин — о причинах неуспешного сезона «Рейнджерс»: «Много факторов сложилось»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в комментарии для «СЭ» поделился мыслями о непопадании своей команды в плей-офф в этом сезоне.

— У «Рейнджерс» сезон не получился. Чем можно объяснить?

— Чем-то одним будет неправильно объяснять. Много факторов сложилось. И давление на нас было дополнительное, ожидания от самих себя... Это для долгого интервью вопросы. Коротко и не скажу.

— Главного тренера Питера Лавиолетта уволили. Как вам работалось с ним?

— Отлично. У меня шикарный сезон до этого с ним был. Личные результаты имею в виду. Благодарен за то, как он меня использовал. Мне все нравилось, но остальное не решаю...

По итогам регулярного сезона команда из Нью-Йорка с 85 очками заняла 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не прошла в плей-офф.