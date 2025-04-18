Панарин завершил регулярный чемпионат НХЛ с 89 очками

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в сезоне-2024/25 забил 37 голов и сделал 52 голевые передачи в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Таким образом, он завершил регулярку с 89 очками.

«Рейнджерс» набрали 85 очков и финишировали на 11-м месте в Восточной конференции и не попали в плей-офф.

Панарин с 2015 года выступает в НХЛ. Всего за карьеру он набрал 870 (302+568) очков в 752 играх.