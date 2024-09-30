Панарин занял 15-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии NHL Network

Пресс-служба НХЛ опубликовала список лучших игроков лиги с 11-го по 20-е место, составленный NHL Network.

В этот рейтинг попал российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, который расположился на 15-й позиции. Выше него оказались Сидни Кросби («Питтсбург»), Виктор Хедман («Тампа»), Микко Рантанен («Колорадо») и Давид Пастрняк («Бостон»).

Ранее в рейтинг 50 лучших игроков от NHL Network вошли два россиянина — вратарь «Тампы» Андрей Василевский (24-е место) и нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (25-е).

28 сентября также стало известно, что Панарин занял девятое место в классификации лучших игроков НХЛ по версии канадского журнала TSN. В минувшем сезоне 32-летний россиянин забил 49 голов и сделал 71 результативную передачу в 82 играх за «Рейнджерс».