Панарин занял 15-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии NHL Network
Пресс-служба НХЛ опубликовала список лучших игроков лиги с 11-го по 20-е место, составленный NHL Network.
В этот рейтинг попал российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, который расположился на 15-й позиции. Выше него оказались Сидни Кросби («Питтсбург»), Виктор Хедман («Тампа»), Микко Рантанен («Колорадо») и Давид Пастрняк («Бостон»).
Ранее в рейтинг 50 лучших игроков от NHL Network вошли два россиянина — вратарь «Тампы» Андрей Василевский (24-е место) и нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (25-е).
28 сентября также стало известно, что Панарин занял девятое место в классификации лучших игроков НХЛ по версии канадского журнала TSN. В минувшем сезоне 32-летний россиянин забил 49 голов и сделал 71 результативную передачу в 82 играх за «Рейнджерс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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