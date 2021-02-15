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Панарин занимался по индивидуальной программе

21:00
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Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин занимался по индивидуальной программе на последней тренировке команды, пишет в Twitter журналист Дэн Розен.

Однако его участие в предстоящем матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» остается под вопросом.

В текущем сезоне Панарин принял участие в 12 матчах, в которых забросил 5 шайб и сделал 10 голевых передач. Он пропустил прошлую игру «Рейнджерс» против «Бостона».

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