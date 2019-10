Панарин забросил вторую шайбу в сезоне

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Рейнджерс», в середине третьего периода счет 1:4. На 43-й минуте большинство реализовал Артемий Панарин?, результативные передачи на счету Мики Зибанежада и Павла Бучневича.

The New York Rangers are going to be fun this year. I think this may be the funnest Rangers team of my lifetime. Get used to hearing this: Pavel Buchnevich to Mika Zibanejad to Artemi Panarin for the power play goal! pic.twitter.com/9a1z7fjfqX