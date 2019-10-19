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Панарин забросил «Вашингтону». Видео

03:40
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«Рейнджерс» сократил отставание от «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ. В концовке второго периода российский нападающий Артемий Панарин сделал счет 2:3. Для россиянина это третий гол в этом сезоне.

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