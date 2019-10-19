Панарин забросил «Вашингтону». Видео

«Рейнджерс» сократил отставание от «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ. В концовке второго периода российский нападающий Артемий Панарин сделал счет 2:3. Для россиянина это третий гол в этом сезоне.

WOW this give and go is NASTY ? Mika, Kreider and Breadman brings the Rangers back within 1!#NYR | @NYRangers pic.twitter.com/tK1xBRSuhX — Rangers on MSG (@RangersMSGN) October 19, 2019

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