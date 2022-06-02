Панарин забросил пятую шайбу в этом розыгрыше Кубка Стэнли

«Рейнджерс» увеличили преимущество в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Тампы». На 30-й секунде третьего периода счет стал 5:2.

Голом отметился российский нападающий Артемий Панарин. Для 30-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала 5-й в этом розыгрыше Кубка Стэнли.