Панарин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

«Рейнджерс» увеличили преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

На 13-й минуте второго периода голом отметился российския нападающий Артемий Панарин. Для него эта первая шайба в новом сезоне.

Ранее в этой встрече Панарин отметился голевой передачей. Таким образом, на его счету уже 2 (1+1) очка.