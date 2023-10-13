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Сегодня, 03:33

Панарин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» увеличили преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

На 13-й минуте второго периода голом отметился российския нападающий Артемий Панарин. Для него эта первая шайба в новом сезоне.

Ранее в этой встрече Панарин отметился голевой передачей. Таким образом, на его счету уже 2 (1+1) очка.

Игорь Шестеркин. «Баффало» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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