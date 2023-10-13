Панарин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ
«Рейнджерс» увеличили преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».
На 13-й минуте второго периода голом отметился российския нападающий Артемий Панарин. Для него эта первая шайба в новом сезоне.
Ранее в этой встрече Панарин отметился голевой передачей. Таким образом, на его счету уже 2 (1+1) очка.
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|13.10
|02:00
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Нью-Джерси – Детройт
|- : -
|13.10
|02:00
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Баффало – Рейнджерс
|- : -
|13.10
|02:00
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Коламбус – Филадельфия
|- : -
|13.10
|03:00
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Миннесота – Флорида
|- : -
|13.10
|03:00
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Нэшвилл – Сиэтл
|- : -
|13.10
|03:00
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Даллас – Сент-Луис
|- : -
|13.10
|05:30
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Сан-Хосе – Вегас
|- : -
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