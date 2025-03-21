Панарин забросил 31-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Рейнджерс» сравняли счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

Шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин. Для него это 31-й гол в сезоне.

Теперь у 33-летнего россиянина 74 (31+43) очка в 68 матчах этого регулярного чемпионата.