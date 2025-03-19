Панарин забросил 30-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Рейнджерс» открыли счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

На 2-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин. Для него этот гол стал 30-м в нынешнем сезоне.