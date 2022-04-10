Панарин забросил 21-ю шайбу в сезоне

«Рейнджерс» сравняли счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

На 13-й минуте голом отметился российский нападающий Артемий Панарин. Для него эта шайба 21-й в этом сезоне.