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Панарин забросил 21-ю шайбу в сезоне. Видео

04:47
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«Рейнджерс» принимает «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2, после второго периода). На 28-й минуте отличился нападающий хозяев Артемий Панарин. Также он отметился результативной передачей при четвертом голе. Всего на его счету 47 (21+26) очков в 37 встречах.

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