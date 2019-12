Панарин забросил 21-ю шайбу в сезоне. Видео

«Рейнджерс» принимает «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2, после второго периода). На 28-й минуте отличился нападающий хозяев Артемий Панарин. Также он отметился результативной передачей при четвертом голе. Всего на его счету 47 (21+26) очков в 37 встречах.

Filip Chytil with the pass to Artemiy Panarin and it's 3-1 Rangers. BREADMAN GETS PAID pic.twitter.com/XpRM0dJDYK