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Сегодня, 04:56

Панарин забросил 200-ю шайбу в НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Артемий Панарин.
Фото Global Look Press

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

Таким образом, на счету 31-летнего россиянина 200 шайб в североамериканской лиге. Для этого ему понадобилось 561 матч. За свою карьеру Панарин, помимо «Рейнджерс», выступал за «Чикаго» и «Коламбус».

Всего на данный момент Панарин набрал 625 (200+425) очков в 561 матче НХЛ.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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