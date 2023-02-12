Панарин забросил 200-ю шайбу в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

Таким образом, на счету 31-летнего россиянина 200 шайб в североамериканской лиге. Для этого ему понадобилось 561 матч. За свою карьеру Панарин, помимо «Рейнджерс», выступал за «Чикаго» и «Коламбус».

Всего на данный момент Панарин набрал 625 (200+425) очков в 561 матче НХЛ.