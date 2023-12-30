Панарин забросил 20-ю шайбу в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

На 14-й минуте второго периода 32-летний россиянин забросил первую шайбу своей команды. Для него этот гол стал 20-м в текущем сезоне НХЛ.