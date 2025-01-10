Панарин забросил 17-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Рейнджерс» сравняли счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». После двух периодов счет — 2:2.

На 18-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин и продлил свою результативную серию до трех матчей. Для него это 17-й гол в сезоне-2024/25.

Всего в этом сезон 33-летний россиянин набрал 44 (17+27) очка в 39 матчах.