Панарин забросил 17-ю шайбу в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера». После первого периода счет 3:2 в пользу команды из Нью-Йорка.

Для 31-летнего россиянина этот гол стал 17-м в текущем сезоне.