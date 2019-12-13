Панарин забросил 16-ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Сан-Хосе»
08:17
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился забитым голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе». На 28-й минуте встречи нападающий забросил вторую шайбу своей команды. Его ассистентами стали Райан Стром и Брэди Шей.
Для Панарина этот гол стал 16-м в текущем сезоне. Всего на счету россиянина теперь 38 (16+22) очков в 31 игре.
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